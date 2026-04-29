L’assessore allo sviluppo economico ha incontrato i negozianti per discutere delle difficoltà che stanno affrontando i negozi del centro. Ha spiegato che la scomparsa di alcuni esercizi è evidente e causata da vari motivi, tra cui i mutamenti nelle abitudini di consumo, la crescita dello shopping online e l’aumento dei costi fissi. L'obiettivo è trovare soluzioni per affrontare la situazione e reagire alle sfide attuali.

Assessore allo sviluppo economico Lorenzo Plumari: è in atto un’accelerazione nella moria di negozi del centro? "È sotto gli occhi di tutti ed è determinata da più fattori: cambiamenti nei consumi, crescita dell’online, aumento dei costi fissi. Da assessore non vivo bene questa situazione: dietro ogni serranda abbassata c’è un investimento e una famiglia. Il nostro compito è reagire e ci sto mettendo la faccia ogni giorno nel confronto diretto con i commercianti e le associazioni di categoria". Perché questa crisi si aggrava e cosa si può fare per arginarlo? "Le cause sono strutturali e comuni a tutte le città. Possiamo intervenire su ciò che rende il centro competitivo: qualità degli spazi pubblici, accessibilità, eventi, capacità di attrarre persone".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Guai piangersi addosso . Incontro tutti i negozianti per reagire alle difficoltà"

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