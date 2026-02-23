Il Tottenham di Tudor non è diverso da quello di Frank | una squadra stanca incapace di reagire alle difficoltà Daily Mail

Il Tottenham di Tudor ha subito una pesante sconfitta 4-1 contro l’Arsenal, causa una prestazione opaca e poca reattività della squadra. La squadra londinese mostra ancora difficoltà a trovare energie e idee per reagire alle avversità, come già accaduto in passato. Tudor si confronta con un gruppo che fatica a cambiare rotta, anche se ha appena iniziato il suo incarico. La partita lascia molte domande sulla direzione futura del club.

Il Tottenham ha perso in casa 4-1 il derby di Londra contro l’Arsenal. Amaro l’esordio di Igor Tudor in panchina, che sostituisce Thomas Frank. Il Daily Mail scrive nell’edizione odierna: Le cose sono cambiate al Tottenham, ma a quanto pare sono anche rimaste esattamente le stesse. Nuovo allenatore, stessi giocatori e stesse cattive abitudini. Ed è proprio questo il problema. Questa è stata ufficialmente la partita più a senso unico del weekend di Premier League, e dato che il Tottenham giocava in casa nel derby del nord di Londra, questo è estremamente impietoso. Quando le due squadre si erano incontrate all’Emirates a novembre, il risultato era stato lo stesso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Tottenham, Tudor in pole per il dopo-Frank: contatti avviatiIl Tottenham punta deciso su Igor Tudor per sostituire Thomas Frank, esonerato dopo la sconfitta contro il Newcastle.

Igor Tudor dichiara “vogliamo vincere” nella prima intervista al Tottenham dopo l’uscita di Thomas FrankIgor Tudor ha detto “vogliamo vincere” nel suo primo intervento come nuovo allenatore del Tottenham, poche ore dopo essere stato annunciato.

L'esordio di Tudor è da incubo: Tottenham demolito dall'Arsenal, non basta il primo goal di Kolo Muani in Premier LeagueL'ex allenatore della Juventus ha guidato per la prima volta gli Spurs dopo l'esonero di Thomas Frank. Ma il North London Derby è andato malissimo nonostante il guizzo vincente del francese. msn.com

Tudor, esordio amaro con il Tottenham: Kolo Muani non basta a Igor, poker Arsenal, Arteta a +5 sul CityMac Allister lancia il Liverpool con un gol al 97° in casa del Nottingham Forest, vincono Crystal Palace e Fulham ... tuttosport.com

