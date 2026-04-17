Il Papa ha commentato le recenti dichiarazioni di un leader statunitense, sottolineando che non bisogna usare Dio a scopi militari. Ha detto che non si deve portare ciò che è sacro in ambiti oscuri e violenti. La presa di posizione arriva dopo alcune affermazioni del leader statunitense su questioni religiose e militari, che hanno suscitato reazioni pubbliche e politiche.

È in questo scenario di «passione» che ieri Papa Leone XIV, nel suo quarto giorno di viaggio apostolico in Africa, ha scelto di piantare ancora il vessillo di una pace che non è semplice diplomazia, ma una radicale alternativa esistenziale e politica. In un incontro per la pace che si è tenuto nella cattedrale di San Giuseppe a Bamenda, il Papa ha denunciato ancora una pericolosa deriva: la strumentalizzazione del sacro per fini di potere. «Guai», ha ricordato papa Prevost, «a chi piega le religioni e il nome stesso di Dio ai propri obiettivi militari, economici e politici, trascinando ciò che è santo in ciò che vi è di più sporco e tenebroso.🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Leone sta addosso a Trump: «Guai a chi usa Dio per scopi militari»

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Mentre il presidente statunitense alza i toni, Leone XIV non risponde all’insulto con l’insulto, ma con la coerenza. «Io non sono un politico», ha detto, rifiutando lo scontro diretto, ma continuando a parlare «forte contro la guerra», a promuovere dialogo e multila - facebook.com facebook

A #Bamenda #Leone ha parlato ad una popolazione segnata da violenza e difficoltà, ma ricca di fede e speranza. Ha ricordato a tutti che Dio non abbandona e invita a non cedere alla rassegnazione, ma a diventare protagonisti del cambiamento! @oss_roma x.com