Il fine settimana al circuito di Paul Ricard segna il ritorno del pilota e il debutto di due nuove vetture nel GT World Challenge Europe Powered by AWS. La gara di 1000 km apre la stagione della Endurance Cup, che proseguirà con altre prove in Italia, a Monza. Tra i partecipanti si segnalano anche alcune novità tecniche e la presenza di alcuni piloti noti nel panorama delle corse.

Weekend importante in vista per il GT World Challenge Europe Powered by AWS. La stagione riparte con la 1000km del Paul Ricard, la prima delle cinque prove valide per l’Endurance Cup che sarà protagonista come sempre anche in Italia anche a Monza. Sono 60 le auto in azione in Francia per la prima tappa delle dieci previste del più importante campionato continentale riservato alle GT. Oltre alle competizioni Endurance sono previste anche cinque prove Sprint, la prima si svolgerà ad inizio maggio in Inghilterra a Brands Hatch. Tornado all’Endurance Cup l’attenzione è rivolta sul debutto assoluto della Ferrari 296 GT3 EVO e della Lamborghini Temerario GT3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GTWC Europe, Paul Ricard: torna Rossi, debuttano la 296 GT3 EVO e la Temerario GT3

Valentino Rossi correrà nel GT World Challenge Europe con la Bmw M4 GT3 EvoDopo l'ottimo terzo posto conquistato alla 12 Ore di Bathurst del 14 febbraio scorso, gara inaugurale dell'Intercontinental Gt Challenge, Valentino...

GT, Ferrari vince la 12h Sebring per la prima volta con la 296 GT3 EVOFerrari ha vinto di forza la 74ma edizione della 12 Ore di Sebring, secondo round dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026.

Temi più discussi: GT World | Anche Lance Stroll in pista fra i 59 della 1000km del Paul Ricard; GTWC Europe, Lance Stroll con Comtoyou e Aston Martin alla 1000km Paul Ricard; GTWC Europe, Lance Stroll presente alla 1000km Paul Ricard; Lance Stroll sempre in pista, ma nella GT World Challenge Europe | FP.

GTWC Europe, Lance Stroll presente alla 1000km Paul RicardLance Stroll correrà la 1000km del Paul Ricard, prima prova del GT World Challenge Europe Powered by AWS, in programma sabato 11 aprile. Il canadese sarà ... oasport.it

Stroll in pista al Paul Ricard per la 1000 km GTWC con Aston MartinStroll si alternerà alla guida con l’ex pilota di Formula 1 Roberto Merhi, attualmente impegnato nel SUPER GT in Giappone, e con Mari Boya, membro dell’ Aston Martin Academy e iscritto quest’anno con ... it.blastingnews.com

Si accendono i motori: il GT World Challenge Europe torna in pista al Circuit Paul Ricard per la tradizionale 6 Ore al tramonto. 59 vetture, 10 costruttori, sei ore di notte e asfalto. BMW favorita, (c'è anche Valentino Rossi), ma occhi aperti sulla Lamborghini Te - facebook.com facebook

GT World | Una super esposizione di Lamborghini alla 1000km del Paul Ricard x.com