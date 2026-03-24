Theodore Kyriakou, rappresentante di Antenna Group, ha acquisito il gruppo Gedi, includendo nel contratto la testata giornalistica Repubblica e le emittenti Radio Deejay, Capital e m2o. L'operazione riguarda la proprietà di diverse aziende nel settore dei media e delle comunicazioni. La transazione è stata annunciata ufficialmente e riguarda la cessione delle attività appartenenti al gruppo Gedi.

Attraverso Antenna Group, Theodore Kyriakou ha rilevato da Exor il 100% di Gedi: nell’operazione rientrano Repubblica e le radio Deejay, Capital e m2o, oltre a HuffPost Italia, Limes e Manzoni. Antenna promette investimenti e indipendenza editoriale; il Cdr di Repubblica attacca Elkann per i tempi e le modalità della cessione e chiede garanzie. Theodore Kyriakou e Antenna Group comprano Gedi Il piano di Antenna Group su Gedi La reazione della redazione di Repubblica e la nuova CEO di Gedi Theodore Kyriakou e Antenna Group comprano Gedi Antenna Group (controllata da K Group) ha annunciato l’acquisizione del 100% di GEDI Gruppo Editoriale da Exor: nell’operazione rientrano “il quotidiano La Repubblica”, le radio Radio Deejay, Radio Capital e m2o, oltre a HuffPost Italia, National Geographic Italia, Limes e la concessionaria Manzoni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Theodore Kyriakou di Antenna rileva gruppo Gedi, chi è il greco e perché ha comprato Repubblica e Radio Deejay

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