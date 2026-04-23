Chiesi riporta solidi risultati finanziari per il 2025 | ricavi in aumento dell’8,2% a 3,6 miliardi di euro

Il Gruppo biofarmaceutico internazionale ha comunicato i risultati finanziari relativi all’esercizio conclusosi il 31 dicembre 2025, evidenziando un incremento dell’8,2% nei ricavi, che hanno raggiunto i 3,6 miliardi di euro. Chiesi, società certificata B Corp, si è concentrata sulla ricerca e sviluppo nel settore biofarmaceutico e ha registrato una crescita significativa rispetto all’anno precedente. La comunicazione ufficiale è stata resa nota oggi.

Il Gruppo Chiesi (“Chiesi”), società biofarmaceutica internazionale focalizzata sulla ricerca e azienda certificata B Corp, ha annunciato oggi i risultati finanziari per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. Chiesi ha registrato ricavi consolidati pari a 3,625 miliardi di euro, con un aumento.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Numeri solidi per Brembo nell'esercizio 2025: oltre 3 miliardi di ricaviSotto numerosi punti di vista, il 2025 è stato un anno importantissimo per il Gruppo Brembo. Il colosso bancario italiano segna risultati solidi nel 2025: utile stabile e aumento delle masse gestiteIl colosso bancario italiano Crédit Agricole Italia ha chiuso il 2025 con un bilancio che non solo resiste alle tempeste economiche, ma si impone...