Grumo Nevano si addormenta nell’auto che prende fuoco | 48enne salvato dai carabinieri

Nella notte a Grumo Nevano, un uomo di 48 anni si è addormentato all’interno della propria auto, che all’improvviso ha preso fuoco. I carabinieri sono intervenuti sul posto e sono riusciti a mettere in salvo il conducente prima che la situazione peggiorasse. L’incendio ha causato danni alla vettura, ma non si sono registrati altri feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio.

Momenti di paura nella notte a Grumo Nevano, dove un uomo ha rischiato di perdere la vita all’interno della propria vettura improvvisamente andata a fuoco. Provvidenziale l’intervento dei Carabinieri, che sono riusciti a metterlo in salvo pochi istanti prima che l’incendio degenerasse. L’allarme è scattato dopo una chiamata al 112 che segnalava un’auto in fiamme in via Principe di Piemonte, nei pressi del civico 21. Sul posto si sono precipitati i militari della sezione radiomobile di Caivano. Una volta arrivati, i carabinieri si sono trovati davanti a una situazione critica: al volante dell’auto, già interessata dalle fiamme, c’era un uomo privo di sensi, probabilmente addormentato.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Grumo Nevano, si addormenta nell’auto che prende fuoco: 48enne salvato dai carabinieri Notizie correlate Si addormenta in auto, che prende fuoco: 48enne salvato dai carabinieri a Grumo NevanoL'uomo, che stava dormendo, non si è accorto che l'auto era stata avvolta dalle fiamme. Leggi anche: Si addormenta nell’auto che prende fuoco, salvato dai carabinieri Contenuti e approfondimenti Grumo Nevano: uomo si addormenta nell’auto che prende fuoco, salvato dai carabinieriQuesta notte i carabinieri della sezione radiomobile di Caivano – allertati dal 112 - sono intervenuti a via Principe di Piemonte all’altezza del civico 21 per la segnalazione di ... ilmattino.it Grumo Nevano, si addormenta al volante con motore acceso: auto in fiamme, estratto in tempo dai CarabinieriQuesta notte, i Carabinieri della sezione Radiomobile di Caivano sono intervenuti in via Principe di Piemonte 21 a Grumo Nevano, allertati dalla segnalazione ... cronachedellacampania.it