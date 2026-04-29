È stato firmato il contratto di comodato d’uso del Castello Episcopio di Grottaglie tra l’Arcidiocesi Metropolitana di Taranto e il Comune locale. L’accordo prevede la concessione temporanea del castello da parte della diocesi all’amministrazione comunale. La firma è avvenuta alla presenza delle parti coinvolte e rappresenta il primo passo formale per la gestione condivisa dell’edificio storico.

Tarantini Time Quotidiano È stato sottoscritto il contratto di comodato d’uso del Castello Episcopio di Grottaglie tra l’Arcidiocesi Metropolitana di Taranto e il Comune di Grottaglie. A firmare l’intesa sono stati l’arcivescovo di Taranto, monsignor Ciro Miniero, e il sindaco Ciro D’Alò. L’accordo, valido dal 28 aprile 2026 al 30 aprile 2056, rappresenta un nuovo passaggio nel percorso di recupero e valorizzazione del Castello, uno dei principali beni storici e culturali della città. L’intesa prevede l’impegno del Comune nella realizzazione di un programma di ristrutturazione e restauro dell’intero complesso, con interventi destinati a rendere la struttura pienamente fruibile, sicura e adeguata alle attività pubbliche e culturali.🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Grottaglie, firmato il comodato d’uso del Castello Episcopio

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