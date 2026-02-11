Bergamo anziana fragile sfruttata economicamente | sequestro da 1,1 milioni di euro alla nipote

La Guardia di Finanza di Bergamo ha sequestrato un patrimonio di 1,1 milioni di euro alla nipote di un’anziana fragile. L’indagine ha portato alla luce un caso di sfruttamento economico ai danni di una donna ormai anziana, che viveva in condizioni delicate. La nipote avrebbe approfittato della situazione di vulnerabilità della zia per appropriarsi dei suoi beni. Ora, gli inquirenti stanno cercando di capire se ci siano altri episodi simili nella zona.

Un'operazione della Guardia di Finanza di Bergamo riporta l'attenzione su un fenomeno delicato e spesso sommerso: gli abusi patrimoniali ai danni di anziani e soggetti vulnerabili. I militari del Comando Provinciale hanno ricostruito una vicenda che vede coinvolta una donna anziana, affetta da una grave compromissione delle condizioni mentali e fisiche e riconosciuta invalida al 100%. L'indagine è partita dopo il decesso della donna, quando gli eredi hanno segnalato un presunto rilevante depauperamento del patrimonio, attribuito alla nipote. Gli accertamenti, coordinati dalla Procura della Repubblica e condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno permesso di delineare un quadro ritenuto dagli inquirenti particolarmente grave.

