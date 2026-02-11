Anziana fragile sfruttata | sequestro da 1,1 milioni alla nipote

La Guardia di finanza di Bergamo ha sequestrato 1,1 milioni di euro alla nipote di un’anziana donna considerata fragile e sfruttata. Gli investigatori hanno scoperto che la nipote avrebbe circonvenuto la donna e riciclato il denaro in operazioni illecite. Ora la donna rischia di dover rispondere di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio. La vicenda solleva preoccupazioni sulla tutela delle persone vulnerabili.

IL CASO. Operazione della Guardia di finanza di Bergamo: contestate la circonvenzione di incapace e l'autoriciclaggio. Sotto chiave denaro, titoli e immobili. Un patrimonio progressivamente svuotato, fino a superare il milione di euro. È quanto hanno ricostruito i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bergamo nell'ambito di un'attività investigativa mirata alla tutela delle persone più fragili. Al centro della vicenda una donna anziana, riconosciuta invalida al 100% e affetta da una grave compromissione delle condizioni mentali e fisiche. L'indagine è scattata dopo il decesso dell'anziana, quando gli eredi hanno ipotizzato un rilevante depauperamento del suo patrimonio, ritenendo che potesse essere stato compiuto dalla nipote.

