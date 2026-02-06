Cittadini vincono la battaglia per i cilieghi di via XX Settembre Tar conferma l’ordinanza contro il comitato

I cittadini di Tar hanno ottenuto una vittoria importante contro il piano di abbattimento dei ciliegi di via XX Settembre. Il Tar ha confermato l’ordinanza che blocca l’intervento, mettendo in atto un’azione immediata per fermare i lavori e proteggere gli alberi. La battaglia tra il comitato e le autorità continua, ma questa decisione rappresenta un primo passo per salvare gli alberi storici della strada.

Un comitato di cittadini ha ottenuto una vittoria significativa nella battaglia per proteggere i ciliegi di via XX Settembre, grazie a un’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) che ha messo in atto un intervento immediato per impedire l’abbattimento degli alberi. A poche ore dalla decisione del Tar, il comitato «Cittadini per i Ciliegi di Via XX Settembre» ha espresso soddisfazione e riconoscimento del lavoro condotto. Il comitato, formato da residenti e volontari che hanno partecipato a manifestazioni, dibattiti tecnici, e denunce ufficiali, aveva sollevato l’allora presidente del comune, con un insieme di criticità riguardo la decisione di tagliare gli arbusti in via XX Settembre, vista la sua importanza storica, ambientale e simbolica per il quartiere.🔗 Leggi su Ameve.eu

I ciliegi di via XX Settembre tornano al centro di una disputa tra cittadini e amministrazione.

