La Procura della Repubblica ha avviato il progetto “Zero Sostanze”, coinvolgendo enti, associazioni e scuole in un’azione di sensibilizzazione e prevenzione contro l’uso di droghe e dipendenze. L’iniziativa, promossa dal nuovo procuratore, mira a contrastare il fenomeno attraverso attività informative e di coinvolgimento delle comunità locali. L’obiettivo è di diffondere consapevolezza sui rischi correlati all’uso di sostanze stupefacenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Al via il progetto “Zero Sostanze”. Un’iniziativa di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto delle droghe e delle dipendenze della Procura della Repubblica e del neo Procuratore Nicola D’Angelo. Il procuratore D’Angelo ha sottolineato: “Affrontiamo il problema delle dipendenze pensando soprattutto ai giovani, ma non solo a loro”. Questo pomeriggio presso il Palazzo di Giustizia è stato illustrato il programma, il cui logo è stato realizzato da Simone Caputo, che vuole coinvolgere persone e enti per fermare la piaga delle sostanze stupefacenti. Un impegno condiviso con l’Ordine degli avvocati e e il Consiglio dell’Ordine.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Zero sostanze”: la Procura chiama a raccolta enti, associazioni e scuole per battaglia contro le droghe

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