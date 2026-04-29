Groenlandia dove la crisi climatica mostra i suoi effetti La prof Tommasini | Chi vive di caccia e pesca ne subisce l’impatto in maniera drammatica

In Groenlandia, il riscaldamento globale sta causando cambiamenti evidenti nel paesaggio e nelle attività locali. La professoressa Tommasini ha osservato che chi si occupa di caccia e pesca non può fare a meno di percepire gli effetti in modo diretto e pesante. La popolazione locale riconosce chiaramente che il clima sta mutando, portando conseguenze immediate sulle loro tradizioni e sul modo di vivere.

“In Groenlandia tutti hanno coscienza del cambiamento climatico fenomeno molto evidente a queste latitudini. Soprattutto chi vive di caccia e pesca, che ne subisce l’impatto in maniera drammatica. Per esempio il ghiaccio non è abbastanza buono per andarci con la slitta con i cani, al tempo stesso magari c’è troppo ghiaccio per andare in barca, oppure la direzione dei venti è cambiata quindi le onde sono più alte, oppure, infine, piove d’inverno”. Daniela Tommasini è una geografa culturale che da trent’anni, per professione e per passione, va in Groenlandia. Nel suo libro In Groenlandia (edito da Ponte alle Grazie) racconta le persone con cui ha intessuto rapporti di amicizie e, insieme, come il paese è cambiato.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Groenlandia, dove la crisi climatica mostra i suoi effetti. La prof. Tommasini: “Chi vive di caccia e pesca ne subisce l’impatto in maniera drammatica” Notizie correlate GEA 2076: La Crisi Climatica in Mostra a TrastevereCosa: Installazione-museo GEA 2076 – Ricordi dal futuro, un’opera di Alessandro Calizza per Greenpeace Italia che esplora gli impatti dei cambiamenti... Pesca in crisi per i rincari e uscite ridotte. "Si vive alla giornata, summit con i colleghi dell'Alto Adriatico"“Continuiamo a vivere alla giornata, ma il clima è davvero di grande incertezza”.