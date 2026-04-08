A Trastevere è stata allestita l’installazione GEA 2076 – Ricordi dal futuro, realizzata dall’artista Alessandro Calizza per Greenpeace Italia. L’opera si presenta come un museo temporaneo dedicato a rappresentare gli effetti dei mutamenti climatici. L’iniziativa intende mostrare visivamente possibili scenari futuri legati al riscaldamento globale, coinvolgendo i visitatori in un percorso che evidenzia le conseguenze dei cambiamenti ambientali.

Cosa: Installazione-museo GEA 2076 – Ricordi dal futuro, un’opera di Alessandro Calizza per Greenpeace Italia che esplora gli impatti dei cambiamenti climatici.. Dove e Quando: In piazza San Cosimato, nel cuore del rione Trastevere a Roma, da venerdì 10 a domenica 12 aprile 2026 (aperta al pubblico dalle ore 10.00 alle 20.00).. Perché: Per compiere un viaggio distopico nel tempo e riflettere con urgenza sulle responsabilità ambientali, partecipando attivamente a dibattiti e laboratori creativi.. La piazza romana di San Cosimato, storico cuore pulsante del rione Trastevere e da sempre crocevia di incontri e mobilitazioni cittadine, si prepara ad accogliere un evento dal forte impatto visivo ed emotivo. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - GEA 2076: La Crisi Climatica in Mostra a Trastevere

Cultura: dal 2 aprile al Museo di Roma in Trastevere la mostra su Annabella RossiIl Museo di Roma in Trastevere è lieto di annunciare l’apertura della mostra “Annabella Rossi.

Il Cai e la crisi climatica: "Ripensiamo Monte Piselli"Il futuro di Monte Piselli riguarda due comunità regionali: per questo motivo, i gruppi regionali Abruzzo e Marche del Club Alpino Italiano hanno...

Temi più discussi: GEA 2076 – Ricordi dal futuro: una mostra sui rischi presenti e futuri della crisi climatica; GEA 2076, a Roma l’installazione di Greenpeace che immagina il futuro della crisi climatica; GEA 2076: a Roma il museo dal futuro che racconta la crisi climatica | FOTO; CRISI CLIMATICA, IN ITALIA 19 MILIARDI DI DANNI IN 10 ANNI PER ALLUVIONI E FRANE, MA SOLO 4 MILIARDI DI STANZIAMENTI PER I TERRITORI, SVELA NUOVA INDAGINE DI GREENPEACE.

GEA 2076: DAL 10 AL 12 APRILE A ROMA LA MOSTRA DI GREENPEACE SULLA CRISI CLIMATICA, CON DIBATTITI PUBBLICI E LABORATORI PER I PIÙ PICCOLIpoliticamentecorretto.com - GEA 2076: DAL 10 AL 12 APRILE A ROMA LA MOSTRA DI GREENPEACE SULLA CRISI CLIMATICA, CON DIBATTITI PUBBLICI E LABORATORI PER I PIÙ PICCOLI ... politicamentecorretto.com

CRISI CLIMATICA, IN ITALIA 19 MILIARDI DI DANNI IN 10 ANNI PER ALLUVIONI E FRANE, MA SOLO 4 MILIARDI DI STANZIAMENTI PER I TERRITORI, SVELA NUOVA INDAGINE DI GREENPEACEpoliticamentecorretto.com - CRISI CLIMATICA, IN ITALIA 19 MILIARDI DI DANNI IN 10 ANNI PER ALLUVIONI E FRANE, MA SOLO 4 MILIARDI DI STANZIAMENTI PER I TERRITORI, SVELA NUOVA INDAGINE DI GREENPEACE ... politicamentecorretto.com

GEA 2076: a Roma il museo dal futuro che racconta la crisi climatica | FOTO - facebook.com facebook

Nel #TgAmbiente del 7 aprile contributi su crisi climatica nel Centro-Sud, inquinamento da nitrati, per arrivare a esposizione crescente a sostanze chimiche e al dibattito sulla caccia #biodiversità #inquinamento #qualitàaria #tutelaambiente #greenplanner x.com