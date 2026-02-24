Dal 1982 fino al traguardo dei 72 anni Enea il ’medico per sempre’ si congeda

Enea, il medico che ha dedicato oltre 40 anni alla comunità di Pergola, si congeda dopo aver assistito generazioni di pazienti. La sua partenza deriva dalla volontà di godersi una pensione meritata, dopo aver affrontato con dedizione ogni diagnosi e cura. Durante il suo percorso ha instaurato rapporti stretti con molti cittadini, diventando una figura di riferimento. Ora lascia il suo ruolo, portando con sé ricordi e storie di tanti anni di servizio.

Correva l’anno 1982 quando "al posto dello stimato dottor Brunella, arrivò a Pergola un bel giovane medico che per tutti questi anni si è preso cura di noi. Il dottor Anchise". Comincia così il messaggio di grande affetto espresso dai mutuati della città dei Bronzi nei confronti del medico di medicina generale Anchise Enea che è arrivato all’ultima settimana di una illuminata carriera che terminerà sabato mattina, con il turno dalle 8 alle 10. Dopodiché la pensione. In questo caso particolarmente meritata, perché Anchise Enea aveva maturato gli anni per andarci molto prima, ma poiché è da sempre attento al suo territorio e, in particolare, a chi lo abita, ha deciso di lavorare fino al massimo consentito e quindi fino ai 72 anni (che per la precisione compirà l’8 marzo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Medici in corsia fino a 72 anni, Marinoni: “Ragionevole, ma non rallenti le carriere dei giovani”I medici italiani potranno restare in corsia fino a 72 anni.

Leggi anche: Alfonso Cuarón si congeda con una lunga visita al Fellini Museum. "Rapito dal vento di Amarcord"

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: È morto Mimmo Liguoro, dal 1982 al 2006 ha condotto il Tg2 e poi il Tg3. Era originario di Torre del Greco; Pertini, amante dell’arte e collezionista che non ti aspetti; Audi Q5 e-hybrid, il plug-in che non si ferma mai; Capire la scena contemporanea della Corea del Sud con la videoarte.

È morto Mimmo Liguoro, dal 1982 al 2006 ha condotto il Tg2 e poi il Tg3. Era originario di Torre del GrecoTra i primi a darne notizia il sindaco della città vesuviana, Mennella: «Il giornalismo italiano perde un importante punto di riferimento» ... msn.com

Dal pecorino romano fino al prosecco: salve 57 eccellenze della Dop economyCinquantasette campioni dell'agroalimentare Made in Italy pronti alla sfida nel Sud America. Delle oltre 300 indicazioni geografiche europee tutelate nell'accordo Ue-Mercosur, 57 sono italiane, grandi ... ilmessaggero.it

Anche #ENEA tra i protagonisti dell' #IndiaAIImpactSummit2026 in corso fino al 20 febbraio a Nuova Delhi. L'evento, organizzato dal governo indiano, segna una tappa chiave nel dialogo globale sull’ #IA. Per #ENEA sarà presente Giovanni #Ponti. Info: imp x.com

C’è tempo fino al 28 febbraio per partecipare alla , un percorso di open innovation all’interno del Centro Ricerche ENEA Brasimone, uno dei poli italiani di riferimento per la ricerca su materiali avanzati, la sicurezza nucle - facebook.com facebook