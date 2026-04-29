Un commento di Tommaso Cerso fa riferimento alle concessioni di grazia a diverse persone, tra cui Ali Agca, Ovidio Bompressi e Yossef Romano. Cerso invita a smettere di confrontare queste situazioni, sottolineando le differenze tra i vari casi e criticando le analogie fatte in passato. La discussione si inserisce nel dibattito sulle decisioni di clemenza prese in ambito giudiziario e politico.

Tommaso Cerno, a 2 di picche, parla del caso di attualità della grazia a Nicole Minetti. La storia della Repubblica è segnata da un ampio uso dello strumento delle grazie. A oggi 35mila sono state concesse e non tutte “buone”, ricorda. E porta gli esempi di Ali Agca, Ovidio Bompressi e Yossef Romano. Invita a “smetterla di indignarci”. Bene la verifica sul caso di Minetti, ma altri casi, dice Cerno, sono più gravi. Tommaso Cerno sulla grazia a Minetti Le grazie in Italia La grazia ad Ali Agca La grazia a Ovidio Bompressi La grazia a Yossef Romano Tommaso Cerno sulla grazia a Minetti Tommaso Cerno, a 2 di picche, parla del caso di attualità della grazia a Nicole Minetti.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia Nicole Minetti, provocazione di Cerno su quelle concesse ad Ali Agca, Ovidio Bompressi e Yossef Romano

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