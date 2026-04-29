Grazia Minetti il parere favorevole del Pg Brusa | Presa di distanza dal passato e di concreta volontà di riscatto sociale - DOCUMENTO
Il pubblico ministero ha espresso un parere favorevole riguardo alla richiesta di Grazia Minetti, evidenziando una presa di distanza dal passato e la volontà di riscatto sociale. Nel documento si legge che il magistrato valuta positivamente il comportamento dimostrato e la volontà di reinserimento della persona interessata. La decisione riguarda una richiesta presentata recentemente, sulla quale il Pg ha espresso il suo parere in modo favorevole.
Nel documento con cui il Pg Brusa esprime il suo parere favorevole in merito alla richiesta di grazia, la decisione viene motivata dal fatto che "la spinta criminale abbia avuto origine in condizionamenti esterni, ormai esauriti e dai quali la condannata ha dimostrato di essere persona impermeabile".🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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