Grazia Minetti il parere favorevole del Pg Brusa | Presa di distanza dal passato e di concreta volontà di riscatto sociale - DOCUMENTO

Il pubblico ministero ha espresso un parere favorevole riguardo alla richiesta di Grazia Minetti, evidenziando una presa di distanza dal passato e la volontà di riscatto sociale. Nel documento si legge che il magistrato valuta positivamente il comportamento dimostrato e la volontà di reinserimento della persona interessata. La decisione riguarda una richiesta presentata recentemente, sulla quale il Pg ha espresso il suo parere in modo favorevole.