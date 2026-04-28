Il caso della grazia a Nicole Minetti rischia di esplodere In corso verifiche Il pg di Milano | Il parere potrebbe esser modificato

Il caso della grazia a Nicole Minetti sta attirando l'attenzione delle autorità competenti, che stanno conducendo verifiche in seguito alle recenti rivelazioni pubblicate su un quotidiano nazionale. Il pubblico ministero di Milano ha dichiarato che il parere potrebbe essere soggetto a modifiche. La vicenda, che coinvolge questioni legate a un’eventuale concessione di clemenza, sta suscitando discussioni e potrebbe avere ripercussioni di natura politica.

Il caso della grazia per Nicole Minetti rischia di allargarsi e scatenare un terremoto politico. Dopo le rivelazioni del Fatto Quotidiano, sono in corso delle verifiche sollecitate dal Quirinale. E chi viene citato nella vicenda si sfila. In queste ore il professor Luca Denaro, direttore dell’unità operativa complessa Neurochirurgia Pediatrica e Funzionale dell’Azienda Ospedale Università Padova, «ribadisce di non aver mai avuto contatti con la signora Nicole Minetti e conferma di non aver mai avuto in cura il bambino ». Denaro figura nella ricostruzione giornalistica sul percorso che ha portato alla concessione della grazia presidenziale all’ex igienista dentale e consigliera Regionale in Lombardia, condannata per induzione alla prostituzione nel processo Ruby Bis.🔗 Leggi su Open.online

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