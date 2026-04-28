Un procedimento legale coinvolge l'ex igienista dentale Nicole Minetti, con un'ordinanza di grazia da parte di un pubblico ministero di Milano. In risposta, sono state avviate indagini urgenti anche attraverso l'intervento di Interpol, con l'obiettivo di approfondire la situazione. Nuovi accertamenti potrebbero portare a una revisione del parere attuale sulla questione.

Nel caso relativo alla grazia all'ex igienista dentale Nicole Minetti è stata attivata anche l'Interpol. La vicenda relativa alla grazia a Nicole Minetti continua a tenere banco. La procura generale di Milano ha reso noto che gli accertamenti "potrebbero portare ad una modifica del nostro par.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Grazia a Nicole Minetti, pg di Milano: "Indagini urgenti con Interpol, con nuovi accertamenti potremmo cambiare il parere"

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