Grazia & disgrazia

Un dibattito si è acceso dopo la decisione di concedere la grazia a un politico coinvolto in un procedimento giudiziario. La questione ha sollevato critiche riguardo alla legittimità dell’atto, considerato da alcuni indegno. In una comunicazione via email, un'esponente politica ha espresso disappunto per il comportamento del Capo dello Stato, definendolo non condivisibile, e ha ricordato che molti conoscono chi è il politico coinvolto, mentre lui no.

La grazia alla Minetti è indecente. Ma dov’era Mattarella? Sapevo anch’io chi è Minetti e lui no? Elvira Salini via email Gentile lettrice, in effetti dispiace dover rilevare atti non condivisibili da parte del Capo dello Stato, che è il massimo istituto di garanzia. Non a caso la Costituzione lo vuole Presidente del Csm, per ribadire il suo ruolo apicale nel potere giudiziario che a sua volta è il contrappeso costituzionale contro eventuali “esondazioni” dell’esecutivo. La grazia presidenziale non è solo burocrazia, moduli da riempire, scartoffie da timbrare. La realtà intuibile è che tali atti vengano preventivamente discussi vis-à-vis tra...🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Grazia e disgrazia: il caso Minetti

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