Sanremo 2026 Sal Da Vinci chi è | gli esordi la lunga carriera e i drammi familiari

Sal Da Vinci è tornato a partecipare a Sanremo 2026 dopo 17 anni, portando il brano 'Per sempre sì'. La sua presenza tra i 30 concorrenti deriva dalla lunga carriera di cantante e dai momenti difficili vissuti in famiglia. La sua esperienza musicale inizia negli anni '80, e negli ultimi anni ha affrontato anche grandi sfide personali. La sua partecipazione al festival rappresenta una tappa importante nel suo percorso artistico.

(Adnkronos) – Sal Da Vinci è uno dei 30 concorrenti del Festival di Sanremo 2026. Il cantante partecipa all'edizione che si apre il 24 febbraio con il brano 'Per sempre sì', segnando il suo ritorno in gara dopo 17 anni. La sua precedente partecipazione risale al 2009, quando si classificò terzo con il brano 'Non.

Chi è Sal Da Vinci, il cantante in gara al Festival di Sanremo 2026Sal Da Vinci si presenta al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per me sì, dopo aver conquistato il pubblico con il successo di Rossetto e caffè.

Sanremo 2026, gli abiti di Sal Da Vinci al Festival: look e stilistaSal Da Vinci ha scelto di indossare abiti particolari al Festival di Sanremo 2026, influenzato dalla collaborazione con uno stilista noto.

Sanremo 2026: SAL DA VINCI, una hit che canteremo per 20 anni! (EP03)

Sanremo 2026, Sal Da Vinci chi è: gli esordi, la lunga carriera e i drammi familiariIl titolo del brano che l’artista porterà sul palco del Teatro Ariston è 'Per sempre sì' ... adnkronos.com

Sal Da Vinci in gara al Festival di Sanremo 2026 con il brano Per sempre sì: testo e significatoDopo la sua partecipazione nel 2009, il cantante torna al Festival di Sanremo con una canzone d’amore, che richiama le melodie napoletane con un pizzico di pop-funk moderno ... rtl.it

Sanremo, Napoli in gara con Da Vinci, Samurai Jay Luchè e Lda-Aka 7even x.com