Mattarella firma la grazia | tre condannati liberati tra sconti e risarciti

Il presidente della Repubblica ha firmato tre decreti di grazia, che hanno portato alla liberazione di tre condannati, tra cui un uomo di 88 anni. Le decisioni prevedono sconti sulla pena e un risarcimento. La firma è avvenuta utilizzando i poteri previsti dall’articolo 87 della Costituzione. I provvedimenti riguardano individui condannati in procedimenti penali e hanno comportato la riduzione delle pene o l’estinzione di parte delle sanzioni.

Sergio Mattarella ha disposto l’estinzione di parte delle pene detentive per tre individui, tra cui l’ottantottenne Antonio Russo, attraverso la firma di tre decreti di grazia previsti dall’articolo 87 della Costituzione. La decisione del Capo dello Stato è arrivata dopo il parere favorevole del ministro della Giustizia, conclusivo dell’istruttoria necessaria. Dall’aggressione alla riparazione economica: i profili dei condannati. Il caso che ha maggiormente attirato l’attenzione pubblica riguarda Antonio Russo, nato nel 1938. L’uomo, attualmente detenuto nel braccio di Rebibbia dove si trova anche Gianni Alemanno, deve scontare una condanna per omicidio volontario di 12 anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mattarella firma la grazia: tre condannati liberati tra sconti e risarciti Notizie correlate Mattarella firma tre decreti di grazia, su Antonio Russo intervenne anche AlemannoAGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. Williams Davila e Americo De Grazia, chi sono i dissidenti di origine italiana liberati in VenezuelaI dissidenti italo-venezuelani Williams Davila e Americo De Grazia hanno ottenuto la piena libertà grazie alla nuova legge di amnistia, dopo essere... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Il presidente Mattarella firma la grazia per Nicole Minetti; Grazia a Nicole Minetti, l'onda social non turba Mattarella. Il figlio gravemente malato e i viaggi negli Usa; Mattarella concede la grazia a Nicole Minetti, 'deve assistere un minore'; Nicole Minetti graziata da Nordio e Mattarella. Condannata a 3 anni e 11 mesi: non sconterà nemmeno un giorno. Mattarella fa firmato tre provvedimenti di grazia individuale(mi-lorenteggio.com) Roma, 15 aprile 2026 – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – tre decreti di grazia, ... mi-lorenteggio.com Mattarella firma tre decreti di grazia, su Antonio Russo intervenne anche AlemannoAGI - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato – ai sensi di quanto previsto dall’art. 87 comma 11 della Costituzione – tre decreti di grazia, in ordine ai quali il ministro della ... msn.com Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto oggi, al Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, su proposta del quale ha firmato il decreto di nomina a Ministro del turismo di Gianmarco Mazzi, già Sottosegretario per la facebook