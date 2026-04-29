La pratica era considerata altamente irregolare le scoperte dei media in Uruguay sul caso Minetti | i dubbi sull’adozione rapida e le donazioni sospette

I media in Uruguay hanno rivelato che il procedimento di adozione del bambino affidato a Nicole Minetti era considerato da tempo altamente irregolare. Le indagini interne all’ente responsabile delle adozioni hanno evidenziato dubbi riguardo alla rapidità con cui l’adozione è stata conclusa e alle donazioni sospette associate al caso. Queste rivelazioni hanno riacceso l’attenzione sulle procedure adottate nel procedimento.

Il fascicolo sull’adozione del bambino adottato da Nicole Minetti sarebbe stato già sospetto da tempo per chi lavorava nall’Inau, l’ente che sovrintende le adozioni in Uruguay. Nuove ombre si allungano da Montevideo, dove il quotidiano La Diaria ha raccolto le rivelazioni di una fonte interna all’ente. La pratica di adozione Minetti-Cipriani sarebbe stata «sempre considerata altamente irregolare», spiega la fonte interna all’Inau a La Diaria. All’epoca dei fatti la sede di Maldonado era guidata da Daniel Guadalupe, rimosso la settimana scorsa. Le stesse voci citate dalla fonte raccontano di un rapporto stretto fra Minetti, Cipriani e l’istituto, con presunte donazioni e con bambini ospitati dell’Inau che, di domenica, sarebbero stati portati a passeggio nel ranch della coppia a Maldonado.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Nicole Minetti, le ombre sull'adozione e i dubbi sui genitori (vivi) del bambino: cosa non torna sul caso della graziaDopo il terremoto sul Quirinale, Nicole Minetti ha respinto le ricostruzioni diffuse dalla stampa sulla grazia concessa dal presidente della... Grazia a Nicole Minetti, quali sono i 4 sospetti sul racconto dell'adozione del bambino in UruguayCi sono alcuni elementi poco chiari nella vicenda dell’adozione del bambino in Uruguay da parte di Nicole Minetti, alla base della grazia concessa...