Grazia a Nicole Minetti Maurizio Belpietro accusa il Quirinale | Sergio Mattarella non ce la racconta giusta

In un articolo pubblicato di recente, il giornalista Maurizio Belpietro ha espresso dubbi sulla versione dei fatti fornita dal presidente della Repubblica riguardo a determinate vicende istituzionali. Secondo Belpietro, ci sarebbero discrepanze nelle dichiarazioni ufficiali del Quirinale, che non corrisponderebbero ai fatti conosciuti pubblicamente. La discussione si concentra sui dettagli delle affermazioni del presidente e sulle eventuali contraddizioni riscontrate dall’autore.

Il caso della grazia a Nicole Minetti incendia lo scontro politico e rappresenta l’ennesima grana per il ministro della Giustizia Nordio e per la premier Meloni. Adesso sono proprio i presupposti di quella grazia ad essere oggetto di accertamenti, con il Capo dello Stato Sergio Mattarella che, tramite i suoi funzionari, chiede di “acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni” al riguardo. Ma secondo Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, il Colle sarebbe stato informato fin dal principio in merito ai presupposti della grazia a Minetti. Grazia a Nicole Minetti, Belpietro contro il Quirinale “Altro che presidente raggirato da Nordio.🔗 Leggi su Virgilio.it

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