Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, coinvolta nel procedimento relativo al caso Ruby bis. La decisione ha portato all'annullamento della pena che le era stata inflitta in precedenza. Minetti, che doveva scontare un periodo di detenzione, ora non dovrà più scontare la condanna decisa in tribunale. La grazia è stata ufficializzata attraverso un decreto firmato dal Capo dello Stato.

Mattarella ha concesso la grazia a Nicole Minetti, coinvolta nel caso Ruby bis. Doveva scontare una pena di 3 anni e 11 mesi, ora annullata per questioni strettamente familiari e personali Era stata condannata a 3 anni e 11 mesiper favoreggiamento della prostituzione e peculato. MaSergio Mattarella, lontano dall’attenzione mediatica, a febbraiole ha concesso la grazia.Questa è stata poi notificata da Carlo Nordio che ha accettato la richiesta.Alla base dei motivi strettamente familiari e personaliritenuti valide dalle due cariche dello Stato per far sì chela pena inflitta a Nicole Minetti per il caso Ruby bis venisse eliminata, come se non ci fosse mai stata. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Nicole Minetti: annullata la pena, ha ricevuto la grazia da Sergio Mattarella

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