Il Quirinale ha richiesto chiarimenti all’ufficio legale del governo in seguito agli articoli pubblicati dal Fatto Quotidiano riguardanti la grazia concessa a Nicole Minetti, ex consigliera regionale condannata per peculato e induzione alla prostituzione. Dopo le rivelazioni, il presidente della Repubblica ha chiesto di acquisire con urgenza tutte le informazioni necessarie. Il caso ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori, portando a un intervento ufficiale del Colle.

Il Quirinale si muove dopo gli scoop del Fatto Quotidiano sulla grazia concessa a Nicole Minetti, l’ex igienista dentale e consigliera regionale della Lombardia condannata per peculato e induzione alla prostituzione. La Presidenza della Repubblica ha inviato una lettera al ministero della Giustizia guidato da Carlo Nordio chiedendo – “in riferimento al decreto di concessione della grazia” a Minetti “adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia”, lo scorso 18 febbraio 2026 – “di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza” di quanto scritto dal Fatto “in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Grazia a Nicole Minetti, Mattarella chiede chiarimenti a Nordio dopo gli scoop del Fatto: “Acquisire con urgenza informazioni”

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