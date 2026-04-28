In un dibattito televisivo, il giornalista ha criticato il ministro della Giustizia riguardo alla concessione della grazia a Nicole Minetti, sostenendo che solo la premier si fida del ministro. La discussione si è concentrata sulla gestione del caso e sulle posizioni del governo in merito. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui motivi delle accuse o sulle eventuali implicazioni legali.

Marco Travaglio attacca duramente Carlo Nordio sul caso della grazia concessa a Nicole Minetti. Il direttore del Fatto Quotidiano parla di “disastri” del ministro, bacchetta il Quirinale e cita presunti legami tra il compagno della Minetti e Jeffrey Epstein, oltre alle indagini in Uruguay e sull’adozione. Travaglio, bordata a Nordio La critica a Giorgia Meloni La grazia a Nicole Minetti e l'appunto al Quirinale Le accuse sui rapporti con Epstein e l’Uruguay Travaglio, bordata a Nordio Marco Travaglio è tornato ad attaccare duramente il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante la trasmissione “Otto e Mezzo” su La7. Il direttore del...🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Grazia Nicole Minetti, Travaglio attacca Nordio: "Dovrebbe essere ai giardinetti, di lui si fida solo Meloni"

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ANSA.it. . La premier Meloni sul caso della grazia a Nicole Minetti: "Mi fido del ministro Nordio. Ho parlato con lui ieri, escludo le dimissioni" #ANSA - facebook.com facebook

ESCLUSIVA OPEN - Scontro sulla grazia, ma Nicole Minetti è intanto all'estero x.com