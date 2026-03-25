Durante un intervento televisivo, un giornalista ha commentato le recenti dichiarazioni di alcuni rappresentanti politici, criticando le loro strategie e le tempistiche delle dimissioni di alcuni funzionari coinvolti. Ha evidenziato come alcuni abbiano ritardato le decisioni, sottolineando che un intervento più tempestivo avrebbe potuto avere effetti diversi. La discussione si è concentrata su questioni legate a procedure e responsabilità all’interno delle istituzioni.

“ Dimissioni di Delmastro e Bartolozzi? Forse se ci pensavano prima del voto, recuperavano un po’. Invece hanno tardato troppo. Quelle dimissioni sono doverose ma rischiano di essere tardive, perché quello che si sa oggi si sapeva anche prima “. Così a Dimartedì (La7) il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, commenta il terremoto nel governo Meloni con le dimissioni di Andrea Delmastro e di Giusi Bartolozzi, rispettivamente sottosegretario e capo di gabinetto del ministero di Giustizia, volute dalla premier Giorgia Meloni. “Queste dimissioni volute da Meloni sanno tanto di capro espiatorio – osserva il direttore del Fatto – In più, Delmastro e Bartolozzi si dimettono, Nordio no. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Travaglio a La7: “Dopo il referendum Meloni pensa di cavarsela con capri espiatori. Nordio ha firmato una schiforma, anche lui si dovrebbe dimettere”

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