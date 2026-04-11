Il presidente della Repubblica ha concesso la grazia a Nicole Minetti, condannata in passato. La motivazione ufficiale riportata riguarda ragioni umanitarie. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda un provvedimento di clemenza. La condanna in questione risale a un procedimento giudiziario che aveva portato alla condanna definitiva. La grazia, quindi, ha effetto sulla pena già inflitta.

Nicole Minetti è stata graziata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: condannata in via definitiva a 1 anno e un mese per peculato e a 2 anni e 10 mesi per induzione alla prostituzione nell'ambito del processo “Ruby bis”, non entrerà in carcere grazie al provvedimento firmato dal capo dello Stato per “motivi umanitari”. A dare la notizia è stato il programma “Mi manda Rai Tre” e l’annuncio è stato questa mattina dal conduttore Federico Ruffo: “Questa mattina l'anticipazione (alle 8:30 circa) su Mi manda Rai Tre e sul Il Fatto Quotidiano, domani l'inchiesta integrale”. Le pene per l'ex consigliera regionale. Le due pene inflitte... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Nicole Minetti graziata dal presidente Mattarella. "Motivi umanitari"

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