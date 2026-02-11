Trapianto col cuore bruciato parla la mamma del bimbo | L'abbiamo saputo dai giornali Ora serve solo un miracolo

La mamma del bambino racconta che hanno saputo della condizione del cuore solo dai giornali. Il piccolo, che ha subito un trapianto, ha un cuore danneggiato da un errore di conservazione e si trova in condizioni gravissime. Sul caso sono aperte tre inchieste per capire cosa sia successo.

È in condizioni gravissime il bimbo a cui è stato impiantato un cuore rovinato da una errata conservazione; sulla vicenda sono state aperte tre inchieste.

