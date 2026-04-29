Il ministero della Giustizia ha confermato di non aver richiesto alla procura generale di Milano di avviare indagini all’estero riguardo alla richiesta di grazia presentata da Nicole Minetti. La decisione di non coinvolgere le autorità internazionali è stata comunicata in seguito alle verifiche effettuate. Nessuna ulteriore azione investigativa è stata avviata in relazione alla richiesta di grazia per motivi umanitari.

Il ministero della Giustizia non aveva chiesto alla procura generale di Milano di fare indagini all’estero in vista della possibile grazia per motivi umanitari da concedere a Nicole Minetti. Come spiega Repubblica, Via Arenula aveva inviato ai magistrati solo un modulo nel quale non c’era alcun riferimento a eventuali accertamenti fuori dall’Italia, in questo caso particolare in Uruguay e negli Stati Uniti. Giuseppe Cipriani (Imagoeconomica). Le ombre sull’adozione del bambino in Uruguay. Ora, su input del Quirinale che ha chiesto approfondimenti, c’è da capire (con colpevole ritardo) ogni passaggio dell’adozione del minore, compresa la contrarietà dei genitori biologici che non l’avrebbero abbandonato alla nascita.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Grazia a Minetti, dal ministero della Giustizia nessun input per verifiche all’estero

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