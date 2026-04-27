Grazia a Minetti il Colle chiede verifiche Il ministero della Giustizia | Nessun neo L

Il Quirinale ha richiesto verifiche sui requisiti necessari per concedere la grazia a Nicole Minetti, inviando una lettera al Ministero della Giustizia. Il Ministero ha risposto precisando che non ci sono ostacoli di natura legale in merito. La comunicazione riguarda le procedure e i criteri adottati per valutare la richiesta di clemenza. Al momento, non sono stati resi noti dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

AGI - Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti. È quanto si legge in una lettera inviata dal Colle al Ministero della Giustizia. Il Colle scrive a Nordio . “In riferimento al decreto di concessione della grazia alla signora Minetti adottato dal Presidente della Repubblica, su proposta favorevole del Ministro della Giustizia, lo scorso 18 febbraio 2026, e alle conseguenti notizie di stampa in ordine alla supposta falsità degli elementi rappresentati nella domanda di clemenza”, si legge nella lettera, “su indicazione del Signor Presidente prego di voler provvedere ad acquisire con cortese urgenza le necessarie informazioni idonee a riscontrare la fondatezza di quanto rappresentato da un organo di stampa ”.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Grazia a Minetti, il Colle chiede verifiche. Il ministero della Giustizia: "Nessun neo". L... Notizie correlate Minetti, il Colle chiede verifiche. Il ministero: "Nessun neo"AGI - Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti. Grazia alla Minetti, i dubbi del Colle: "Il ministero della Giustizia faccia verifiche con urgenza". Si riapre tutto?Il Quirinale chiede approfondimenti sui requisiti per la grazia a Nicole Minetti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Nicole Minetti ha fatto causa per avere il bambino che le è valso la grazia; Grazia a Nicole Minetti, Travaglio: Mattarella ha cancellato due condanne...; Un Travaglio poco aggraziato; Grazia a Nicole Minetti: polemica sul Ministero della Giustizia. Il Quirinale scrive a Nordio sulla grazia a Minetti, nuove verifiche. Lei: 'Notizie false su di me'La grazia a Nicole Minetti, famosa per la vicenda di Ruby rubacuori spacciata come nipote del presidente egiziano Mubarak, ha di fatto cancellato le condanne a 3 anni e 11 mesi per favoreggiamento ... ansa.it La grazia a Minetti può essere annullata? I casi di revoca e l’ipotesi contro-decreto: i dubbi su uno scenario senza precedentiDopo le rivelazioni del Fatto, Mattarella chiede verifiche al Ministero: ecco cosa potrebbe accadere in uno scenario senza precedenti ... ilfattoquotidiano.it Il ministero della Giustizia ha firmato l'autorizzazione richiesta dalla Procura generale della Corte d'Appello di Milano per nuove verifiche, tutte quelle che dovessero rivelarsi necessarie, in merito al caso della grazia a Nicole Minetti e alla luce delle recenti n - facebook.com facebook Grazia a Nicole Minetti, Quirinale: "Chiesta verifica a ministero della Giustizia" x.com