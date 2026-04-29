Il presidente della federazione calcistica ha dichiarato di non aver avuto pressione a dimettersi e ha smentito di aver fallito nel suo incarico. Ha inoltre affermato che l’organizzazione di cui è a capo è valutata positivamente a livello europeo. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di tensione interna e di discussioni pubbliche sul ruolo dell’ente nel calcio nazionale.

Tonali Juve, decisione definitiva del giocatore sul futuro. Bianconeri esclusi dalla corsa Nicolas Jackson alla Juve? Fabrizio Romano rivela: «Il suo agente mi ha detto che.» Vlahovic Juve, ultime sul rinnovo: accordo possibile solo a condizioni precise. I dettagli Zhegrova Juve, Moretto è convinto: «Posso garantirvi al 100% che il club bianconero.» Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gravina: «Non sono stato costretto a dimettermi e non è vero che ho fallito. FIGC apprezzata in Europa»

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