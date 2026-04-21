Durante un’intervista al Corriere dello Sport, il centrocampista ha confermato di essere stato molto vicino a un trasferimento in una squadra di Serie A. Ha specificato di aver avuto contatti con due club, uno dei quali è la Juventus e l’altro l’Inter, e che il trasferimento era quasi sfumato. Rakitic non ha fornito dettagli sui tempi o sulle trattative specifiche, limitandosi a confermare la vicinanza a questi club italiani.

di Stefano Cori Rakitic intervistato dal Corriere dello Sport ha parlato di un suo possibile passaggio alla Juventus o all’Inter. Ivan Rakitic, ex calciatore di Barcellona e Siviglia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport. Il centrocampista, vice campione del Mondo della Croazia nel 2018, ha parlato di quando è stato ad un passo dalla Serie A per diverse volte in carriera. Nella fattispecie, le squadre a cui è stato vicino in Italia, sono la Juventus e proprio l’Inter. Queste le sue dichiarazioni: VICINO ALL’INTER – «Sono stato vicino a un club di Serie A in molte circostanze, peccato non esserci riuscito. È un mio rammarico.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Rakitic: «Sono stato vicino a un club di Serie A. Juve? Inter? Sì, vero. Sono stato a un passo»

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