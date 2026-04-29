Si chiama "Una domenica archeologica", la nuova iniziativa promossa dalla Regione Toscana, in collaborazione con il Ministero della cultura, per scoprire le bellezze del passato. In programma, un calendario di aperture straordinarie che, da maggio a ottobre, consentirà l’ accesso gratuito, ogni prima domenica del mese, a 18 tra aree e parchi archeologici distribuiti su tutto il territorio regionale. "Vogliamo portare sempre più persone a scoprire i tanti tesori straordinari che la Toscana custodisce – ha detto l’assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti -. Parliamo di siti archeologici di grande valore, spesso ancora poco conosciuti, che raccontano in modo diretto la nostra storia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gratis nelle aree archeologiche fino a ottobre

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Arrivano le “Domeniche archeologiche”, parchi gratis ogni prima domenica x.com