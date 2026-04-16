La musica classica nell' era dell' AI | l' agenzia forlivese firma la nuova piattaforma della Fondazione Toscanini

Una nuova piattaforma digitale dedicata alla musica classica è stata sviluppata dalla Fondazione Toscanini in collaborazione con una società specializzata in creatività digitale. L’obiettivo è creare un ecosistema online in grado di rendere più accessibile e coinvolgente il mondo della musica classica, superando i metodi di comunicazione tradizionali. La collaborazione ha portato alla realizzazione di un nuovo sito web, scelto attraverso una gara pubblica, con l’intento di attrarre un pubblico più ampio e diversificato.

Superare il modello tradizionale di comunicazione della musica classica e costruire un ecosistema digitale capace di avvicinare nuovi pubblici: è questa la sfida lanciata da Fondazione Toscanini alla digital creative company Jump, che si è aggiudicata la gara per trasformare il sito web da.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate "Inaudito", ai musei nazionali dell'Umbria torna l'appuntamento con la musica della Fondazione CucinelliDomenica 8 febbraio l'anteprima degli eventi musicali alla Galleria nazionale dell'Umbria con il concerto "Tra cielo e terra" Continua anche nel 2026... La musica classica torna protagonista della nuova rassegna di concerti "Organi Callido"La rassegna "Organi Callido a Forlì", promossa dall’associazione culturale Forlì Antiqua, impegnata nella tutela e valorizzazione degli organi... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il Festival Toscanini 2026; Budrio, al via il Festival Internazionale dell’Ocarina 2026. Il Festival Toscanini 2026Dal 21 giugno al 16 luglio 2026 torna a Parma e nella sua provincia il Festival Toscanini, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Arturo Toscanini, che si conferma appuntamento di rilievo nel pa ... giornaledellamusica.it Presentato il Festival Toscanini: un mese di concerti nel segno del maestroDal 21 giugno al 16 luglio 2026 torna il Festival Toscanini, la rassegna estiva della Fondazione Arturo Toscanini che anima Parma e alcuni dei luoghi più significativi della provincia (da Busseto a Mo ... gazzettadiparma.it Giovedì 9 aprile, nella Chiesa di Santa Cristina, l’Ensemble de La Toscanini ha guidato il pubblico in un viaggio nella vitalità travolgente di #AntonioVivaldi. La sua scrittura nitida e luminosa, fatta di contrasti, agilità di fraseggio ed energia ritmica, ha trovato ne - facebook.com facebook