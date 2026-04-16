La musica classica nell' era dell' AI | l' agenzia forlivese firma la nuova piattaforma della Fondazione Toscanini

Da forlitoday.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova piattaforma digitale dedicata alla musica classica è stata sviluppata dalla Fondazione Toscanini in collaborazione con una società specializzata in creatività digitale. L’obiettivo è creare un ecosistema online in grado di rendere più accessibile e coinvolgente il mondo della musica classica, superando i metodi di comunicazione tradizionali. La collaborazione ha portato alla realizzazione di un nuovo sito web, scelto attraverso una gara pubblica, con l’intento di attrarre un pubblico più ampio e diversificato.

Superare il modello tradizionale di comunicazione della musica classica e costruire un ecosistema digitale capace di avvicinare nuovi pubblici: è questa la sfida lanciata da Fondazione Toscanini alla digital creative company Jump, che si è aggiudicata la gara per trasformare il sito web da.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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