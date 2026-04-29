Grandi opere | il Senato approva il decreto che cambia i poteri

Il 29 aprile il Senato ha approvato con 95 voti favorevoli un decreto che modifica i poteri sui grandi lavori pubblici. In particolare, il provvedimento riprende la gestione del progetto del ponte sullo Stretto, affidandolo nuovamente al Ministero delle Infrastrutture. La decisione segna un cambio nella supervisione dell’opera, che passa sotto il controllo diretto dell’amministrazione centrale.

? Cosa sapere Il Senato approva il decreto commissari con 95 voti favorevoli il 29 aprile.. Il provvedimento restituisce la regia del Ponte sullo Stretto al Ministero delle Infrastrutture.. Il Senato ha approvato mercoledì 29 aprile con 95 voti favorevoli e 58 contrari il decreto commissari, fissando il 5 maggio come data per l’esame del testo alla Camera dei Deputati. La decisione del primo camerata parlamentare segna un passaggio decisivo per la gestione delle grandi infrastrutture nazionali, cercando di riorganizzare una rete di poteri straordinari che si è estesa negli ultimi anni. Il provvedimento, che dovrà essere convertito entro il...🔗 Leggi su Ameve.eu

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