Il Senato ha approvato il decreto sui carburanti con 83 voti favorevoli e 53 contrari. La decisione comporta uno spostamento delle risorse dai fondi destinati ai ministeri verso interventi sui prezzi della benzina. Il provvedimento, ora in attesa di eventuali passaggi legislativi successivi, modifica le allocazioni finanziarie relative ai fondi pubblici nel settore dei carburanti.

Il Senato ha dato il via libera al decreto sui carburanti, approvando con 83 voti favorevoli e 53 contrari un provvedimento che sposta l’attenzione dai prezzi alla gestione dei bilanci ministeriali. La misura, che ora prosegue il suo iter verso la Camera, garantisce la proroga dello sconto di 24,4 centesimi al litro su benzina, gasolio e GPL fino al primo maggio, cercando di mitigare gli effetti delle fluttuazioni dei mercati internazionali che avevano portato i costi ai vertici tra metà marzo e il 7 aprile. Il delicato equilibrio tra sgravi alle pompe e tagli alla spesa pubblica. La decisione politica non si limita a una semplice manovra di contenimento dei prezzi, ma si intreccia con una complessa operazione di spending review per coprire le risorse necessarie.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sconti benzina: il Senato approva il decreto e taglia i fondi ai ministeri

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