? Cosa sapere Presentato a Torino il volume Figli del 4 maggio curato da Ossola e Testa.. I ricavi della vendita finanzieranno la ricerca oncologica presso l'Istituto di Candiolo Irccs.. Nella Sala delle Colonne del Comune di Torino, oggi 29 aprile 2026, è stato presentato il volume Figli del 4 maggio, un’opera che intreccia la memoria storica del Grande Torino con una missione di solidarietà verso l’Istituto di Candiolo Irccs. Il progetto editoriale, curato da Franco Ossola e Carlo Testa, raccoglie le testimonianze e i racconti personali di 300 tra gli oltre 12.500 membri dell’associazione Figli del 4 maggio, realtà nata nel 1949 per onorare la memoria dei protagonisti della tragedia di Superga.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Grande Torino: il libro dei Figli del 4 maggio finanzia la ricerca

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Grande Torino: il 29 aprile la presentazione del libro dedicato agli Invicibili; The Day After - Il Grande Torino dopo il Grande Torino: il 29 aprile la presentazione del libro; 'Figli del 4 maggio', un volume sul Grande Torino sostiene l'Irccs Candiolo; T.C. Mondovì: gli appuntamenti in occasione del 4 maggio.

'Figli del 4 maggio', un volume sul Grande Torino sostiene l'Irccs CandioloE' stato presentato oggi nella Sala delle Colonne del Comune di Torino il libro 'Figli del 4 maggio', dedicato alla storia del Grande Torino. Il volume è curato da Franco Ossola e Carlo Testa. (ANSA) ... ansa.it

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