Presentazione di Viaggio intorno al pomodoro | il libro che finanzia la ricerca sui tumori pediatrici

"Viaggio intorno al pomodoro” di Sarah Pellizzari Rabolini è un albo illustrato da Clara Leonardi che racconta la storia di uno degli alimenti più amati e presenti sulle nostre tavole. Dietro il suo colore rosso intenso e il suo sapore succoso si cela un viaggio affascinante, fatto di scoperte, diffidenze iniziali e un successo destinato a durare nel tempo. Questa avventura prende forma attraverso la voce di una nonna che, mentre prepara la salsa di pomodoro da conservare, dialoga con il suo nipotino e gli trasmette ricordi, saperi e tradizioni. Il racconto intreccia così la dimensione intima della memoria familiare con la grande storia di un frutto che ha attraversato continenti e culture. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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