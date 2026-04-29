Al termine della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa martedì 28 aprile su Canale 5, sono state rese note le nomination dei concorrenti. Quattro partecipanti sono state indicate per il televoto, che deciderà chi accederà alla finale della stagione. La puntata ha visto anche altre discussioni e confronti tra i concorrenti, ma le nomination sono state il momento centrale della serata.

Al termine della tredicesima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda martedì 28 aprile su Canale 5, sono state ufficializzate le nuove nomination che porteranno alla scelta del prossimo finalista. Durante la diretta, la conduttrice Ilary Blasi ha comunicato i nomi dei concorrenti finiti al televoto. La puntata ha introdotto anche un meccanismo diverso dal solito, che ha influenzato le nomination. Il sistema della graticola, utilizzato nel corso della serata, è stato diviso in due sezioni: una dedicata agli uomini e una alle donne. I concorrenti si sono posizionati casualmente e due caselle speciali, definite “gold”, hanno avuto un ruolo decisivo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip: nomination del 28 aprile, chi va al televoto per la finale

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