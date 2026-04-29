Grande Fratello Vip 28 aprile | Paola Caruso eliminata chi è al televoto per la finale
Nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 28 aprile, è stata eliminata una concorrente. Durante la serata sono stati annunciati i sei gieffini in nomination per la finale, tra cui Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Francesca Manzini. La puntata ha visto anche il consueto aggiornamento sulla composizione del televoto, che deciderà chi accederà all’ultima fase del programma.
Paola Caruso è la concorrente eliminata nella puntata del Grande Fratello Vip di martedì 28 aprile. In nomination, per contendersi un posto in finale, ci sono sei gieffini: Adriana Volpe, Alessandra Mussolini, Marco Berry, Lucia Ilardo, Raul Dumitras e Francesca Manzini.🔗 Leggi su Fanpage.it
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