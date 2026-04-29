Grande Fratello Vip le pagelle del 28 aprile | il malore stellare della Marini 5 Paola Caruso e il figlio 8

Durante la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 28 aprile, si sono succeduti diversi momenti. La conduttrice ha festeggiato il suo compleanno in diretta, portando un'aria di festa, ma presto l’atmosfera si è fatta più tesa. Tra i momenti salienti, il malore di una concorrente e l’interazione tra un’altra partecipante e suo figlio, che ha ricevuto particolare attenzione. Le reazioni e le vicende si sono susseguite nel corso della serata.

Dopo un dolce inizio di puntata tutto dedicato a Ilary Blasi, che ha festeggiato in diretta il suo compleanno, l’atmosfera al Grande Fratello Vip si è subito surriscaldata. Tra un esercito di donne sempre più agguerrite – Alessandra Mussolini, Antonella Elia e Paola Caruso in testa – e la “mela avvelenata” di Valeria Marini, non sono mancati i momenti concitati in puntata. E queste sono le pagelle, come sempre, secondo noi. Il compleanno di Ilary Blasi. Voto: 8. Ad aprire la puntata è stato un momento dedicato alla padrona di casa, Ilary Blasi, che ha festeggiato in diretta il suo compleanno. La conduttrice ha spento 45 candeline, ma il dovere chiama.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Grande Fratello Vip, le pagelle del 28 aprile: il malore “stellare” della Marini (5), Paola Caruso e il figlio (8) Notizie correlate Grande Fratello Vip 28 aprile: la verità sul malore di Valeria Marini, le bugie di Francesca Manzini. Paola Caruso eliminataRoma, 28 aprile 2026 - Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha regalato perle... Grande Fratello Vip, pagelle del 22 aprile: Caruso contro Elia (0), Paola e Chiara, denunciate (6)Anno dopo anno, il Grande Fratello vede il limite della decenza e si diverte a superarlo. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di oggi 22 aprile; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile; Grande Fratello Vip 2026, cos'è successo il 24 aprile: lite Marco-Alessandra. Grande Fratello Vip, sondaggi 28 aprile: chi rischia l’uscita e chi è già salvoIl Grande Fratello Vip si prepara a vivere una nuova serata decisiva. Nel corso della tredicesima puntata, in onda su Canale 5 martedì 28 aprile, uno tra Paola Caruso, Marco Berry, Alessandra Mussolin ... dilei.it Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 28 aprile | Video MediasetLe nomination e i nominati della puntata del 28 aprile del Grande Fratello Vip 2026: chi vuoi in finale tra Alessandra, Marco e ... superguidatv.it Non sei una soubrette, non sai cantare, non sai recitare. ” La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è iniziata proprio così, con le parole taglienti di Antonella Elia rivolte a Valeria Marini. Tra le due non scorre certo buon sangue e il confronto acceso davan - facebook.com facebook Grande Fratello Vip, anticipazioni stasera 28 aprile 2026: Manzini al centro delle critiche, i sondaggi sul nuovo eliminato, le nomination x.com