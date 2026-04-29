Nella puntata del 28 aprile del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici, sono stati affrontati diversi episodi. È stata fatta chiarezza sul malore di Valeria Marini, mentre sono state svelate alcune discrepanze nelle dichiarazioni di Francesca Manzini. Inoltre, è stata eliminata una concorrente, Paola Caruso, durante la diretta.

Roma, 28 aprile 2026 - Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici ha regalato perle anche nella puntata di martedì 28 aprile. Al termine della puntata, Valeria Marini ha lasciato la Casa: non sarà più un’ospite del Gf Vip 2026. Il malore di Valeria Marini. L’eliminato e i nuovi nominati. Antonella Elia e Alessandra Mussolini on fire. Le bugie di Francesca Manzini. Quando finisce il Grande Fratello Vip 2026. Il malore di Valeria Marini. Durante la puntata di martedì 28 aprile del Gf Vip 2026 si è parlato anche, fra risatine e preghiere da parte della diretta interessata di non parlare dell’argomento, del malore occorso a Valeria Marini durante il primo giorno della sua permanenza nella Casa come ospite.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Grande Fratello Vip 28 aprile: la verità sul malore di Valeria Marini, le bugie di Francesca Manzini. Paola Caruso eliminata

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