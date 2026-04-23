Nel corso della puntata del 22 aprile del Grande Fratello Vip, sono stati assegnati i voti ai concorrenti, con Caruso che ha ricevuto un 0 contro Elia. Paola e Chiara sono state denunciate, ricevendo un voto di 6. La trasmissione continua a mostrare comportamenti discutibili, senza apparire influenzata dai numeri di ascolto.

Anno dopo anno, il Grande Fratello vede il limite della decenza e si diverte a superarlo. Una tattica che porta ascolti? Niente affatto, a quanto pare. Si tratta però ancora della strategia primaria per il reality, al di là delle rivoluzioni paventate da Pier Silvio Berlusconi. Uno show che inizia con delle vere noci di cocco da lanciare liberamente, che finiscono poi, com’era prevedibile, nelle vicinanze e contro il corpo di una concorrente, mira a fare dell’eccesso e del volgare la propria cifra stilistica. Paola Caruso contro Antonella Elia. Voto: 0. Grida, grida e ancora grida fin dai primi minuti dal Grande Fratello Vip, che di fatto si apre con una raccolta degli highlights del quasi esaurimento di Paola Caruso che, usando le sue stesse parole, stava impazzendo dopo aver scoperto che Antonella Elia era la prima finalista.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, pagelle del 22 aprile: Caruso contro Elia (0), Paola e Chiara, denunciate (6)

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