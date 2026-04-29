Grande Fratello Vip 2026 l’emozionante storia di Paola Caruso e la sorpresa del figlio | Video Mediaset

Durante la terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, la concorrente ha condiviso alcuni momenti significativi della sua vita. Ha parlato della sua esperienza di adozione, dell’incontro con la madre biologica e della nascita del suo unico figlio, Michele. La partecipante ha anche ricevuto una sorpresa riguardante il suo bambino, che ha coinvolto i presenti in un momento di grande emozione.

E’ il momento di Paola Caruso al Grande Fratello Vip 2026. La ex Bonas nella casa ha raccontato la sua storia: dall’adozione all’incontro con la madre biologica fino alla nascita del figlio Michele. Grande Fratello Vip 2026, Paola Caruso e la sua storia. Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Paola Caruso ha raccontato la sua storia confidandosi con Antonella Elia e Adriana Volpe. La ex Bonas di Avanti un altro è stata adottata e all’età di 33 anni ha incontrato la mamma biologica. “ Ho avuto dei genitori stupendi, sono stata fortunatissima. Mi hanno tanto desiderato e amato e mi mancano ogni giorno. Ricordo questi occhi pieni di amore” – racconta la Caruso.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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