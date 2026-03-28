Grande Fratello Vip 2026 la storia di Paola Caruso e la sorpresa del figlio Michele | Video Mediaset

Durante la trasmissione Grande Fratello Vip 2026, è stata raccontata la vicenda di Paola Caruso, ex partecipante di un altro programma televisivo. Ha parlato della malattia del figlio e di come questa esperienza abbia influito sulla propria vita. La puntata ha incluso anche una sorpresa dedicata al figlio Michele.

Un momento di grande emozione al Grande Fratello Vip 2026 con storia di Paola Caruso. La ex Bonas di Avanti un altro ha condiviso la malattia del figlio, una tragedia che ha cambiato per sempre la sua vita. Paola Caruso al Grande Fratello Vip 2026: la malattia del figlio. Per tutti è la Bonas di Avanti un Altro, ma Paola Caruso ha vissuto qualche anno fa una storia davvero drammatica. La conduttrice durante una vacanza in Egitto con il figlio Michele, nato dalla storia con Francesco Caserta, si ritrova a vivere un terribile incubo. Il piccolo Michele ha la febbre alta da giorni e così decide di affidarsi alle cure di un medico del luogo. Dopo una iniezione il figlio Michele si sente male: il piccolo è vittima di una gravissima lesione nervo sciatico che compromette la possibilità di camminare. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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