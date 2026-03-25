Grande Fratello Vip 2026 l’emozionante storia di Ibiza Altea | mio figlio è la mia vita | Video Mediaset

Durante il Grande Fratello Vip 2026, Ibiza Altea ha raccontato di aver perso il compagno, che definisce l’uomo della sua vita, e di aver avuto un figlio dopo questa perdita. La concorrente ha espresso il suo legame con il bambino, affermando che rappresenta la sua vita. La sua testimonianza è stata condivisa tramite un video trasmesso durante il programma.

Al Grande Fratello 2026 Ibiza Altea apre il suo cuore condividendo la sua storia: dal lutto del compagno ed uomo della sua vita fino alla nascita del figlio. Ibiza Altea al Grande Fratello Vip 2026: “mio figlio è portatore di pace”. Nella casa del Grande Fratello Vip 2026, Ibiza Altea si è lasciata andare raccontando la sua emozionante storia. “ C’è una instabilità forte nella mia vita” – confessa la modella, mentre dallo studio Ilary Blasi sottolinea – “ la tua storia ci ha toccato molto “. Poi Ibiza parla del figlio: “ è il mio angelo, la mia forza, siamo io e lui contro tutto il mondo. Mi manca tantissimo”. La modella poi racconta della morte del compagno e marito e della forza trovata: “ Ilary tu sei una mamma e lo sai, si fa. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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