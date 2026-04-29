Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera martedì 28 aprile? | Video Mediaset

Nella dodicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, trasmessa martedì 28 aprile, i concorrenti hanno ascoltato il risultato del televoto comunicato dalla conduttrice. Durante la serata, è stato annunciato chi tra i partecipanti ha dovuto lasciare il reality show. La presentatrice ha dato la notizia ai concorrenti, concludendo così un'altra puntata del programma.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera martedì 28 aprile? Durante la dodicesima puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Marco Berry, Paola Caruso, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata del 28 aprile 2026. Durante la diretta di martedì 28 del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Marco Berry, Paola Caruso, Lucia Ilardo e Alessandra Mussolini. Ilary Blasi ci siamo con il verdetto del televoto: “ come sapete uno tra Marco, Lucia, Alessandra e Paola dovrà abbandonare per sempre la casa.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Il Grande Fratello Vip 2026 a rischio chiusura tensioni in Mediaset

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