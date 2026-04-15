Grande Fratello Vip 2026 chi è uscito ieri sera martedì 14 aprile? | Video Mediaset

Ieri sera, durante l’ottava puntata del Grande Fratello Vip 2026, è stato comunicato ai concorrenti il risultato del televoto. La conduttrice ha annunciato chi tra i partecipanti ha dovuto lasciare la casa, seguendo le decisioni degli spettatori. La puntata si è conclusa con l’uscita di uno dei concorrenti, che ha lasciato immediatamente la casa. La serata è stata accompagnata dalla presentazione di video e commenti dai protagonisti.

Grande Fratello Vip 2026, chi è uscito ieri sera martedì 14 aprile? Durante l’ottava puntata del reality show, Ilary Blasi ha comunicato ai concorrenti il verdetto del televoto. Chi vuoi salvare tra Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Blu? Chi è stato eliminato al Grande Fratello Vip 2026? Puntata del 14 aprile 2026. Durante la diretta di martedì 14 aprile del Grande Fratello Vip 2026 è tempo di scoprire il verdetto del televoto. In nomination Lucia Ilardo, Adriana Volpe, Alessandra Mussolini e Blu. Dallo studio Ilary Blasi è pronta a leggere il verdetto ai nominati: “ il pubblico ha deciso che tra Adriana, Blu, Alessandra e Lucia a salvarsi è Adriana “.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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Il Grande Fratello Vip 2026 a rischio chiusura tensioni in Mediaset

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